СМИ выяснили, в каком случае в “красной зоне” не нужно носить маски

В Министерстве здравоохранения отметили, что требование носить маски в общественных местах “красных” зон касается только за несоблюдение социальной дистанции.

Об этом рассказал собеседник “Украинской правды” в Минздраве

Источник объяснил, что требование носить маски касается общественных мест в “красных” зонах при условии, если нельзя сохранить дистанцию.

То есть, если в парках и на улицах “красной” зоны человек соблюдает дистанцию ​​с другими, то от него не потребуют одевать маску.

Ранее Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.

По закону к территориям общего пользования относятся: