СМИ выяснили, в каком случае в “красной зоне” не нужно носить маски

3

В Министерстве здравоохранения отметили, что требование носить маски в общественных местах “красных” зон касается только за несоблюдение социальной дистанции.

Об этом рассказал собеседник “Украинской правды” в Минздраве

Источник объяснил, что требование носить маски касается общественных мест в “красных” зонах при условии, если нельзя сохранить дистанцию.

То есть, если в парках и на улицах “красной” зоны человек соблюдает дистанцию ​​с другими, то от него не потребуют одевать маску.

Ранее Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.

По закону к территориям общего пользования относятся:

  • парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки – памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • площади, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования.