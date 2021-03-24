Лисянский: Оккупанты зарабатывают до 7 млн долларов в месяц на обналичивании денег в ОРДЛО

На временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской области процветает бизнес, связанный с обналичиванием средств, в том числе пенсионеров, которые получают украинскую пенсию.

Об этом в интервью телеканалу “Дом” сообщил правозащитник Павел Лисянский.

“Почему Российская Федерация закрыла КПВВ? Потому что им выгодно, чтобы люди не приезжали на территорию Украины. Во-первых, политическая причина — жители ОРДЛО должны думать, что “у нас лучше”. Ведь при действующем президенте Владимире Зеленском сделаны дороги, обновлены КПВВ и построены новые. И для того, чтобы люди не видели этого, им ограничивают выезд”, – рассказал он.

Лисянский отметил, что для закрытия КПВВ есть еще одна причина – экономическая. Ведь огромное количество людей получает пенсии на временно оккупированных территориях, они пользуются услугами местных обнальщиков.

“Есть там такие конвертационные центры, которые за комиссию до 20% от пенсии готовы людям эти деньги обналичить. И они вот таким коррупционным путём берут у них карты, приезжают на подконтрольную территорию Украины или действуют через банковские системы, там есть целая система этого обналичивания денег”, – отметил Павел Лисянский.

Доход от обналичивания средств, по подсчётам правозащитников, составляет от 5 до 7 млн долл. в месяц.

“И это всё контролируют оккупационные администрации. За этим стоит Пасечник (“глава “ЛНР” Леонид Пасечник, — ред.), за этим стоит Пушилин (“глава “ДНР” Денис Пушилин, — ред.). Но также стоит и “Министерство госбезопасности “ЛНР/ДНР”. Потому что “МГБ “ЛНР”, “МГБ “ДНР” — это так называемые контролёры, они непосредственно докладывают в Кремль. И они контролируют так называемых чиновников, которые руководят на “государственных” предприятиях, коммунальных предприятиях “ЛНР” и “ДНР”. Поэтому, как ни странно, хотя там идёт полный упадок, бизнес там развивается”, – резюмировал Павел Лисянский.