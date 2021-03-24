“Все должны понимать”: в МВД рассказали, кого будут штрафовать за отсутствие маски на улице

Кабмин запретил находиться на территориях общего пользования в “красных” карантинных зонах без защитных масок. В Министерстве внутренних дел уточнили, что штрафы за это нарушение грозят только тем, кто не будет реагировать на замечания правоохранителей.

Об этом заявил директор департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало, пишет “Украинская правда”.

“Работа правоохранителей будет иметь, прежде всего, профилактическую и разъяснительную миссию. Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима – чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность“, – отметил он.

Тракало добавил, что патрули, которые постоянно присутствуют на улицах, теперь будут делать замечания гражданам без масок.

Злостным нарушителям, которые будут отказываться надеть маску, будут выносить на месте протоколы о штрафе в 170 гривен, или постановления о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.

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