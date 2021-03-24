На Луганщине начался второй этап вакцинации от COVID-19

В Луганской области во время второго этапа будут работать девять мобильных бригад и действовать 52 стационарных пункта вакцинации против COVID-19.

Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев, передает пресс-служба ЛОВГА.

На этот раз дополнительно прошли обучение 37 человек из семи мобильных бригад и 127 – для пунктов прививок.

Каждая бригада состоит из четырех медицинских работников. Это – педиатр, анестезиолог, врач общей практики семейной медицины, медицинская сестра.

«За все время на Луганщине уже вакцинировано 4790 человек, из них 2480 военнослужащих, – рассказывает Юрий Стогниев. – Неблагоприятных событий после иммунизации не наблюдается. У кого-то могут возникать местные реакции в виде покраснения места инъекции, или небольшое повышение температуры, которое может длиться 1-2 суток ».

Напомним, что в Луганскую область вакцина поступила 25 февраля 2021 года в количестве 14300 доз, из которых 6800 выделено на вакцинацию военнослужащих.

Дополнительно с вакциной получены: шприцы инъекционные стерильные объемом 2 мл в количестве 15730 единиц (для нужд ООС – 7480) и контейнеры для сбора игл и медицинских отходов – 200 единиц (для нужд ООС – 94).

Также директор Департамента отметил, что каждый флакон вакцины содержит 10 доз препарата и после открытия должен быть использован в течение шести часов. То есть сразу 10 человек получают прививки.

«На Луганщине не было ни одного случая неиспользованной дозы вакцины», – отметил Юрий Стогниев