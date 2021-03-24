Кулеба: “Войну на Донбассе можно закончить за неделю”

Конфликт на Донбассе далек от “замороженного”. Однако ситуация может быстро измениться, если на то будет воля России.

Об этом в интервью изданию “Tyžden” заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Текст был опубликован на сайте МИД, передает Диалог

Кулеба констатировал, что с середины декабря ситуация на Донбассе начала стремительно ухудшаться. Гибридная армия России усилила обстрелы, из-за чего гибнут военные и гражданские лица. Москва параллельно с этим блокирует переговоры в минском и нормандском форматах.

“Россия не ответила ни на один конструктивный жест”, – подчеркнул министр.

Он обратил внимание и на антиукраинскую истерию, которая по-новому начала нарастать на российских телеканалах. Москва обвиняет ВСУ в подготовке наступления, хотя на самом деле сама срывает перемирие.

“Это чистая пропаганда. Это не мы готовим наступление, а РФ готовит эскалацию напряженности”, – сказал Кулеба.

Он констатировал, что конфликт на Донбассе на сегодня далек от “замороженного” формата. И решение этой проблемы в руках президента РФ Владимира Путина, заверил министр.

“Пути решения есть, пришло время действовать”, – сказал он.

Глава МИД считает, что в силах мировой общественности заставить Москву пойти на уступки. Кулеба высказал уверенность, что войну на Донбассе можно будет закончить за неделю, если Россия согласится вывести войска с украинской территории и прекратить поддержку сепаратистских группировок в ОРДЛО.