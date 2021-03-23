Когда можно не носить маску в “красной” зоне: важное уточнение от Минздрава

Кабинет министров запретил находиться на территориях общего пользования в “красных” карантинных зонах без защитных масок. В Минздраве уточнили, что речь идет о тех случаях, когда невозможно соблюдение социальной дистанции.

Об этом пишет “Украинская правда”, ссылаясь на собственный источник в Министерстве здравоохранения.

Собеседник издания разъяснил, что требование носить маски на улице касается общественных мест в “красных” зонах в том случае, если нет возможности сохранить дистанцию.

То есть, если в парках, скверах и на улицах “красной” зоны человек соблюдает достаточную дистанцию с другими, то от него не будут требовать одевать маску.

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