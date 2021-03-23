Изменяется график движения пригородных и пассажирских поездов через Сватово: все подробности

С 29 марта по 27 апреля изменяется график движения пригородных и пассажирских поездов. Изменения в графике связаны с ремонтом однопутных перегонов Сватово-Кабанье и Кабанье-Кременная.

Об этом со ссылкой на работников кассы станции Сватово сообщает издание svatove.city

Как рассказала сотрудница кассы по продаже билетов станции Сватово, с 29 марта по 27 апреля в рабочие дни изменяются графики движения одного пассажирского поезда и пригородных дизель-поездов в Попасной. Но в выходные график движения поездов остается без изменений.

Поезд № 137/138 Хмельницкий-Лисичанск на время ремонта будет курсировать по четным числам только до Сватово. В выходные по старому графику – до Лисичанска.

Поезда Киев-Попасная и Лисичанск-Ужгород будут курсировать по графику без изменений.

Полностью меняется график движения в рабочие дни (кроме выходных) пригородных поездов от Сватово до Попасной и обратно: