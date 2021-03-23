Шахту “Золотое” переведут в режим водоотлива

На Луганщине планируют закрыть шахту “Золотое” из-за убыточности. Ее переведут в водоотливной режим.

Об этом Суспільному рассказал заместитель министра Министерства єнергетики Украины Александр Зорин.

Горняк Олег Поливанчук работает на шахте более 30 лет. Он рассказал, что с начала боевых действий на шахте постоянно откачивают воду с глубин, поэтому добыча угля снизилась в несколько раз.

“Мы через полчаса сейчас спустимся в шахту, смена будет меняться. Будем проводить работы по откачке воды. Ну, то есть занимаемся спасением шахты и всей местности”, – говорит горняк.

Вода в реке Камышеваха, которая течет через Золотое, имеет оранжевый цвет. Все потому, что выше по течению из специальных отстойников в реку сбрасывают шахтные воды, рассказал один из рабочих шахты Эдуард Ермаков.

“С 687-го, воду качаем на горизонт 600, с 600-го уже скачиваем на поверхность. Поэтому большое количество воды у нас из-за того, что на той стороне закрыли шахты. Ну, и поэтому большой приток воды. Мы откачиваемой и шахту Родина, и шахту Голубовскую, и шахту Михайловка “, – рассказал Ермаков.

Шахты “Родина”, “Голубовская” и шахта имени Кирова находятся на оккупированной территории. Оккупационная “администрация” не откачивает из них воду.

“Весь водоприток, который был на тех шахтах, приходит к нам. Мы вынуждены его полностью локализовать. Если бы их приток к нам не приходил, мы бы откачивали всего лишь 250 метров кубических в час, а в настоящее время 1300”, – рассказал главный горный инженер Сергей Якимчук.

По его словам, если воду не откачивать, это может привести к затоплению соседних шахт и загрязнению воды.

Деньги на ликвидацию последствий затопления шахтными водами в последний раз выделяли в 2018 году.

Как рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, после закрытия шахты “Золотое” выпомпывание воды прекращать не будут.

“Мы даже обсуждали в Министерстве по дополнительному финансированию для обновления помповой базы на шахте. Чтобы в случае аварийной ситуации была замена и все четко работало”, – рассказал Гайдай.

На запрос журналистов в Министерство энергетики Украины с просьбой разъяснить дальнейшую стратегию развития шахты “Золотое” ответил заместитель министра Александр Зорин.

В ответе сообщили, что шахта “Золотое” с 2018 года не осуществляет добычу угля из-за затопления подземными водами основных рабочих горизонтов.

“После утверждения ТЭО и принятия соответствующего решения Кабинетом Министров Украины, по ликвидации шахты” Золотое “с переводом в водоотливной режим, финансирование расходов будет происходить по бюджетной программе, по которой финансируются исключительно предприятия, в отношении которых Правительством принято решение об их ликвидации”, – говорится в ответе.

Сейчас на шахте “Золотое” работает 587 человек.