В Попасной провели исследования воды в колодцах общего пользования: результаты

Попаснянским районным лабораторным отделением Лисичанского межрайонного филиала ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» согласно плану мониторинговых исследований проведены лабораторные исследования воды питьевой в колодцах общего пользования г. Попасная на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Об этом сообщает “ЛР” со ссылкой на пресс-службу городского совета.

По результатам лабораторных исследований на микробиологические показатели вода из колодцев по улицам Донецкая, 221 и Пушкина, 76 не соответствует ГСанПиНа № 2.2.4.-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» (отклонение по общим колиформам, превышающих нормативы в 23 раза). Запрещено использовать воду для питьевых нужд из указанных колодцев.

По результатам лабораторных исследований на санитарно-химические показатели вода из колодцев по улице:

– Бахмутская, 81;

– Бахмутская, 209;

– Киевская, 84;

– Киевская, 236.

не соответствует требованиям стандарта по общей жесткости и превышает нормативы в 1,2 – 1,6 раза. Необходимо обязательно кипятить воду для питьевых нужд из указанных колодцев.