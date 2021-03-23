COVID-19 на Луганщине: за минувшие сутки 147 новых случаев, два пациента умерли

Лабораторно подтверждено 147 новых случаев COVID-19 в Луганской области. В Украине от осложнений умерло еще 333 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – сорок семь, Северодонецк – девятнадцать, Беловодский район – 10, Белокуракинский – пять, Кременской – три, Марковский – двадцать одно, Меловской – одно, Новопсковский – девять, Попаснянский – пять, Сватовский – пять. Станично-Луганский – семь, Старобельский – тринадцать, Троицкий – два.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 16 ​​369 случаях.

Из них выздоровели – 14643 (49 за последние сутки); лечатся – 1222 (278 – стационарно, 944 – амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 42,2 (при пороговом 60).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 612 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 564.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина и 70-летняя женщина из Лисичанска.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 504 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 23 марта (09:00) в Украине 1565732 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 30 431 летальный, 1268886 человек выздоровели. Всего проведено 7726035 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 11 476 новых случаев; летальных – 333; осуществлено 88673 тестирования; выздоровели 8044 человека.