На Луганщине в доме подозреваемого в краже выявили конопляный “агрокомплекс”

Следователями полиции Станицы Луганской при проведении в с. Малиновое санкционированного судом обыска в доме подозреваемого в краже чужого имущества, обнаружили настоящий конопляный кухонный «агрокомплекс».

Об этом сообщает “ЛР” со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Мужчина выращивал у себя на кухне в горшках для цветов растения конопли. Кроме саженцев конопли, полицейскими было обнаружены и изъяты высушенные растения конопли, готовую к употреблению марихуану и записи об агрономических ухищрениях по выращиванию элитных наркосодержащих растений. Изъятое направлено на экспертизу в НДЕКЦ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Продолжается досудебное следствие.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.