Книги, которые должен прочитать каждый

Известный американский писатель Рэй Брэдбери писал: «Книги – только одно из вместилищ, где мы храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в том, как они сшивают лоскутки вселенной в единое целое». Трудно не согласиться с мастером слова. Ведь литература позволяет нам заглянуть в прошлое, осмыслить настоящее, поразмышлять над будущим. Здесь по крупицам собраны мудрость, знание и опыт со всего мира. Конечно, литературные предпочтения у всех разные. Кто-то плачет над любовными романами, у кого-то захватывает дух от приключений, а кто-то увлекается фэнтези. Однако, есть книги, которые, несмотря на вкусы, должен прочитать каждый – признанные образцы словесного творчества. Сайт библиотеки электронных книг Epolits собрал подборку книг, которые должен прочитать каждый из нас. Естественно, что это только малая часть из того, что есть в мировой литературе. Поэтому, читайте, друзья!

«Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков

Когда просят вспомнить самый загадочный и самый мистический роман в русской литературе ХХ века, то на ум сразу приходит «Мастер и Маргарита». Это одна их самых популярных книг великого Михаила Булгакова: настоящий венец его творчества, над которым он работал до конца своих дней.

В книге две сюжетные линии, совмещенные в заключительных главах. В первой события происходят в майские дни 30-х гг. XX века в Москве. В другой – примерно в мае, но почти две тысячи лет тому назад в городе Ершалаим (Иерусалим). И здесь есть все – озорство и сатира, колдовство и мистика, любовь и печаль, добро и зло… Этот роман можно перечитывать бесконечно! Но откроются ли все тайны, которые живут на его страницах?..

Впервые «Мастер и Маргарита» увидел свет спустя 26 после смерти автора. С экранизацией всемирно известной работы изначально тоже не задалось. Первая киноверсия, созданная польским режиссёром Анджеем Вайда, появилась в 1971 году. После него представили свои ленты Александр Петрович и Мацей Войтышко. Наиболее известны зрителям кинофильмы Юрия Кары (снят в 1994 году, но вышел в 2011) и Владимира Бортко (2005 год).

https://epolits.com/master-i-margarita

«Портрет Дориана Грея», Оскар Уайльд

«Портрет Дориана Грея» – единственный опубликованный роман британского поэта и писателя Оскара Уайльда. По мотивам книги в разных странах мира создали более 30 киноработ.

Талантливый художник Бэзил Холлуорд рисует портрет необычайно красивого юноши по имени Дориан Грей. Молодой человек настолько восхищен работой, что мысленно желает одного: вот бы портрет старел вместо него. Тронутый такой оценкой, художник дарит Дориану портрет и знакомит его с лордом Генри, проповедующем гедонизм

Дориан молод и статен, у него есть возлюбленная, актриса Сибила Вэйн. Все было хорошо, но после провала спектакля юноша на глазах друзей грубо критикует свою невесту. Сибила решается на самоубийство. Просыпавшееся в Дориане чувство вины заглушил услужливый лорд Генри. Он стал его личным Мефистофелем, толкнув юношу на грязный и аморальный путь. Из доброго и чистого человека Грей превращается в эгоиста и убийцу. Он по-прежнему молод, но только портрет, уродливый и безобразный, показывает его настоящим. Интересно, но в романе автор четко не называет все грехи главного героя, кроме убийства и употребления опиума. Уайльд считал, что каждый может увидеть в Дориане Грее свои пороки и грехи…

«Война и мир», Лев Толстой

Четыре книжных тома, более 550 персонажей, охват сюжета – 15-летний период, а сам автор шедевра явно не был его фанатом. Все эти факты говорят об одной книге, признанной величайшей из когда-либо написанных. Это роман-эпопея русского писателя и мыслителя Льва Толстого. В ней поражает все: масштаб замысла, тонкий психологизм, колоритность образов, глубокий социальный, исторический, философский подтекст. «Война и мир» – вечный бестселлер, одна из самых популярных книг у читателей всех возрастов и профессий.

Роман «Война и мир» – грандиозная сага, которая мастерски вплетает частные истории нескольких семей в события Отечественной войны 1812 и судьбу народа в целом. Она охватывает довоенный, военный и послевоенный период. Главное историческое событие в романе – французско-российская война. Главные персонажи – Андрей Болконский, Наташа Ростова и Пьер Безухов, составляющие любовный треугольник. Их чувства, надежды и разочарования, как и сотни других героев, показаны на фоне мира, перевёрнутого с ног на голову войной…

Наверное, нет такой вечной темы, которую не затронул был Лев Толстой в своей эпопее. Любовь, дружба, семья, долг, честь, справедливость, мужество… Но одна из главных – это любовь к родине, единение с народом, патриотизм и исторические уроки, выводы из которых следует сделать всем нам.

«Мартин Иден», Джек Лондон

«Мартин Иден» – тонкий философский и мотивирующий роман американского писателя и журналиста Джека Лондона. В некотором смысле даже автобиографический, ведь главному герою, как и его создателю, пришлось пройти тяжелый путь к литературной славе.

Мартин Иден – выходец из самых низов, простой моряк и работяга, ни лишенный при этом ни красоты, ни мужества, ни обаяния. Волею судьбы он знакомится с семьей аристократов, члены которой произвели на него огромное впечатление. А особенно Руфь – образованная, интеллигентная и необычайно красивая. Между ними большая пропасть: в укладе жизни, в привычках, в мировоззрении, в достатке. Но, кажется, эти двое полюбили друг друга.

Чтобы быть достойным возлюбленной и под ее влиянием Мартин усердно занимается самообразованием. Он буквально «горит» в учебе. Голодая, недосыпая, много работая, он все пишет и пишет, лелея надежду стать знаменитым писателем. На пути к признанию и достатку у него много препятствий, но самое главное из них – переосмысление своей жизни…

https://epolits.com/martin-iden

«Евгений Онегин», Александр Пушкин

Литературный критик Виссарион Белинский сравнивал роман в стихах «Евгений Онегин» с «энциклопедией русской жизни». И действительно, Александр Пушкин сумел точно передать быт и образ жизни русского общества того времени. Но «Евгения Онегина» читатели любят не только за колоритные образы, а за настоящие чувства.

В центре внимания – история четырех молодых людей, составляющих влюбленные пары. Евгений Онегин – типичный молодой дворянин, заскучавший от светской суеты. Он уезжает в деревню, чтобы проститься с умирающим дядей. Здесь знакомится с поэтом и романтиком Владимиром Ленским, а потом с сестрами Лариными. Друг Ленский оказывается давно влюбленным в Ольгу, а тихая и мечтательная Татьяна питает нежные чувства к Онегину. Но молодой человек отвергает ее.

Онегин бежал от фальши и притворства светского мира, но сам не выдержал испытания дружбой и любовью. Тщеславие заставило его дурно вести себя на именинах, а страх показаться трусом – согласится на дуэль с другом. И только смерть Ленского, а впоследствии и замужество Татьяны, перерождает главного героя.

Казалось бы, это трагическая история неразделенной любви, но в изложении Александра Пушкина превращается в размышления о месте человека в жизни, способности сделать выбор и нести ответственность, о привязанности к общественному мнению.

«Гордость и предубеждение», Джейн Остин

Английская писательница Джейн Остин не сразу смогла показать миру свой роман «Гордость и предубеждение». Издателям он казался неактуальным. Произведение хранилось в столе, пока автор не достигла значительного литературного успеха. С момента первой публикации прошло уже больше 200 лет, а роман продолжают переиздавать с неизменной популярностью.

Как часто мы судим людей, имея недостаточно информации о них или опираясь на чужое мнение? Как часто гордость мешает нам быть счастливыми? Джейн Остин поднимает эти вопросы в своем творении.

Небогатые родители Элизабет Беннет озабочены проблемой замужества своих пятерых дочерей. Каждый новый молодой человек в их окружении, да еще и при деньгах, кажется потенциальным зятем. У Элизабет есть шанс вскоре стать замужней дамой, но ей не по душе педантичный и манерный мистер Коллинз. Девушка хочет выйти замуж не за толстый кошелек или красивую картинку, а за любимого мужчину. Ее сердце уже занял мистер Дарси, но гордость и предубеждение не дают сделать шаг на встречу судьбе…

https://epolits.com/gordost-i-predubezhdenie

«Преступление и наказание», Федор Достоевский

Социально-психологический и социально-философский роман русского писателя Михаила Достоевского «Преступление и наказание» входит в число непревзойденных реалистических романов XIX века. Темы, которые поднимает в романе Достоевский и вопросы, которыми задаются его герои, стары как мир: социальное неравенство, нищета и богатство, мораль и порочность, эгоизм и великодушие, ответственность за содеянное.

Родион Раскольников – бедный студент, исключенный из университета. Однажды он высказал идею о разделении людей: «люди по закону природы разделяются вообще на два разряда: на низших (обыкновенных)… и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово». В голове у юноши поселяется чудовищная мысль. Переступив через мирские и божьи законы, совершив убийство, Раскольников думает, что сможет вершить «добрые» дела за отобранные у жертвы средства. Но он заблуждался. Угрызения совести терзают Раскольникова во сне и наяву. Внутри него идет борьба, пока однажды он не встречает Соню Мармеладову. На тот момент он уже совершил убийство, а она оказалась продажней женщиной, принесшей себя в жертву ради семьи. Оба переживают свое грехопадение и оба ищут выход из тупика. Раскольников идет на признание, ведь сила любви и прощения Сони показала, какой ложный путь он выбрал.

Роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского показывает сложный процесс перерождения человека, избавления его от преступной идеи, возвращения в общество, а также важность общечеловеческих ценностей.

https://epolits.com/prestuplenie-i-nakazanie

«451 градус по Фаренгейту», Рэй Брэдбери

Научно-фантастический роман-антиутопия, опубликованный еще в середине прошлого века, принес американскому писателю Рэю Брэдбери всемирную славу.

Главный герой Гай Монтэг живет в высокотехнологичном обществе близкого будущего. Он работает пожарным. Но не тем, каким мы все привыкли думать. Он не спасает от пламени дома или людей, а сжигает книги и здания, в которых их находят. В мире Монтэга печатные издания находятся под запретом, хранение их запрещено, а с неугодными расправляется психиатрия и электрический пес. В этом мире господствует телевидение, примитивные развлечения, а еще бесчеловечность, пустота и глупость…

Но однажды Гай встречает новую соседку – Клариссу. Она совсем не похожа на других: наслаждается природой, любит читать и свободно выражать свои чувства. Мир мужчины переворачивается и уже не будет прежним…

https://epolits.com/451-gradus-po-farengeytu

«Мертвые души», Николай Гоголь

Русский прозаик и драматург Николай Гоголь изначально задумывал «Мертвые души» как трехтомник. Так сложилось, что свет увидел только первый том, второй был практически утерян (сохранилось лишь несколько глав в черновиках), а третий так и не начат. Сам писатель определял свое творение как поэму.

В центре внимания – похождения бывшего коллежского советника Павла Чичикова, выдающего себя за помещика. Он приезжает в один из городков, где «втирается» в доверие к местным баринам. Чичиков предлагает продать ему «мертвые души», то есть умерших крестьян, чтобы впоследствии оформить их на себя как живых людей. Таким образом, авантюрист хочет взять большой денежный кредит. На пути Чичикова встречаются разные люди, но и они не «божьи одуванчики». Их интересует только выгода или удовлетворение низменных потребностей. И это своего рода тоже «мертвые души» …

Книга «Мертвые души» была опубликована еще в 1842 году, но и по всей день сохраняет актуальные темы. Почему? Ответ на этот вопрос четко дала писательница Елена Сазанович: «По сей день среди нас живут пять характеров гоголевских помещиков. Слащавые паразиты маниловы, безалаберные панибраты ноздрёвы, сетующие торгашки коробочки, твёрдолобые грубияны собакевичи, патологические скряги плюшкины. Ни одного утешения! Мёртвые души. Умирание человеческого в человеке. Сегодня они живучи, как никогда. И, конечно, — главный мерзавец. Чичиков. Этакий мошенник, авантюрист, скупающий мёртвые души. Точнее, по Гоголю, — „хозяин“, „приобретатель“, а по-простому — подлец…».

https://epolits.com/mertvye-dushi

«Великий Гэтсби», Фрэнсис Скотт Фицджеральд

«Великий Гэтсби» американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – знаменитое литературное произведение «века джаза». При жизни автора не получило широкой известности и восторженных отзывов критиков, но впоследствии стало «бессметным». Роман стал вторым в списке 100 лучших англоязычных романов XX века по версии издательства Modern Library (1998 г.), является основой для фильмов, театральных постановок и даже хореографического шоу.

Дом Джея Гэтсби, больше похожий на дворец, всегда принимал самые шумные вечеринки в округе. Роскошные интерьеры, оркестр, прекрасные дамы в бриллиантах и мужчины во фраках. В свете софитов все видели богатство и величие хозяина дома, воплотившего в жизнь «американскую мечту». Но он держал свою душу и сердце в тени.

Единственная любовь Гэтсби – красавица Дэйзи из богатой семьи. Ради нее он добыл себе славу и деньги. Ради нее устраивал помпезные приемы. Думал, что она оценит его усилия и бросит мужа. Но это была лишь уничтожающая иллюзия…

https://epolits.com/velikiy-getsbi

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», Мигель де Сервантес Сааведра

Этот роман переведен на все европейские языки и входит в список Норвежского книжного клуба как «лучшая книга всех времён и народов». А в честь его героев даже присвоены названия открытым астероидам! Киноэкранизации, оперы, балет, мюзиклы и театральные постановки – деятели разных сфер искусств не обходят его вниманием. Это знаменитая книга испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

У немолодого обедневшего дворянина Алонсо Кихано одно развлечение – запоем читать рыцарские романы. И до того они ему запали в душу, что мужчина вообразил себя странствующим рыцарем Дон Кихотом, крестьянина Санчо Панса – оруженосцем, старую клячу – благородным скакуном Росинантом, а сельскую девушку – прекрасной дамой Дульсинеей Тобосской. Наивный и добрый дворянин считает, что все рыцари защищали обездоленных и слабых, а потому он просто обязан совершать подвиги. Но воображение осталось лишь воображением, а реальность другая, суровая, и наш герой все время попадает в нелепые ситуации…

«Дон Кихот» является остроумной пародией на рыцарские романы, однако поднимает важные темы благородства, отваги, бескорыстия, справедливости и доброты.

https://epolits.com/don-kikhot-8388034

«Горе от ума», Александр Грибоедов

Кто не знает из школьной программы комедию в стихах русского драматурга и поэта Александра Грибоедова? Это едкая сатира на московских аристократов времен крепостничества разошлась на цитаты, используемые и в наше время. А темы, задействованные автором, актуальны и ныне.

Молодой дворянин Александр Чацкий три года провел за пределами родины в разлуке с любимой девушкой. С Софьей Фамусовой они вместе росли и с детства полюбили друг друга. Теперь же юноша едет в родительский дом Софьи с четким намереньем на ней жениться. Но ее сердце уже принадлежит другому – услужливому секретарю Молчалину, не знающему, что такое настоящая любовь. В придачу прогрессивные идеи Чацкого, человека нового поколения, не нравятся здешнему обществу, живущему по старинке…

Эта комедия покажет вам вечный конфликт между поколениями, борьбу «новой» жизни со «старой». «А судьи кто?..».

«Красное и черное», Стендаль

Всемирно известный социально-психологический роман Анри-Мари Бейля (таково настоящее имя Стендаля) «Красное и черное» – это не чистая выдумка. В его основу легла история некоего Антуана Берте, осуждённого на смертную казнь за попытку убийства своей любовницы, о чем писатель прочитал в газете. Кстати, интерпретация названия романа до сих пор вызывает бурные обсуждения в кругу литературоведов. И даже прочтение всей книги не дает точного ответа и предлагает разные варианты, которые каждый выбирает для себя сам.

Жюльен Сорель – сын плотника, молодой симпатичный юноша, который знает чего хочет и стремится любой ценой достигнуть своей цели. Он ярый поклонник Наполеона, честолюбив и жаден до славы. Его ум и знания замечают в доме местного мэра господина де Реналя. Жюльена приглашают в качестве гувернера для детей, но его карьера впоследствии оборачивается любовной связью с женой мэра. После чреды подозрений и слухов в обществе Сорель вынужден уехать в духовную семинарию, а потом в Париж – на службу к влиятельному маркизу де Ла-Моль. Кажется, исполнение желаний близко, ведь теперь юноша – столичный денди. Но так ли это? Легко ли завоевав успех, удержать его?..

Интересно, что «Красное и черное», как и другие «любовные романы» Стендаля, с 1864 года по решению Ватикана находились в «Индексе запрещенных книг». Цензура действовала вплоть до последнего издания «Индекса», вышедшего в 1948 году и имевшего силу до 1966 года. А еще книга запрещалась в России императором Николаем I и в Испании в период диктатуры Франсиско Франко.

https://epolits.com/krasnoe-i-chernoe-134566

«Старик и море», Эрнест Хэмингуэй

В основу книги американского писателя Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» легла история, услышанная когда-то от кубинских моряков. Эта повесть-причта стала последним произведением, опубликованным при жизни автора.

…Старик Сантьяго в течение 84 дней выходил в море, но так и не смог что-то поймать. Коллеги-рыбаки теперь считают его невезучим. Лишь маленький мальчик Манолин верит в своего наставника, хоть родители и запретили ему ходить в море с неудачливым Сантьяго. Старик собирается рыбачить и на 85-ый день. Он убежден – удача придет к нему. И она улыбается: на удочку рыбака попадается гигантский манолин. Но рыба жаждет жить, а старик – забрать свой улов. Впереди его ждет два дня борьбы в открытом море…

Это душевная история об испытании человеческой силы воли, характера и веры на прочность.

«Илиада», Гомер

«Илиада» – древнейший памятник европейский литературы, появившийся в колыбели мировой культуры – Древней Греции. В ее основе лежат исторические события, а именно Троянская война – противостояние греков и троянцев. Также в канве этой эпической поэмы – известные мифы. «Илиаду» приписывают древнегреческому поэту-сказителю Гомеру.

…Однажды на свадьбе родителей Ахилла богиня раздора бросила золотое яблоко для «прекраснейшей». Это послужило началом спора между Герой, Афиной и Афродитой, которые попросили троянского царевича Париса рассудить их. Парис отдает яблоко Афродите, ведь та обещала ему красивейшую из жен. С тех пор Гера и Афина стали непримиримыми врагами Трои…Парис же увозит обещанную богиней красоты прекраснейшую из жен Елену – законную супругу царя Менелая. Разгневанный царь собирает против обидчика большое войско и идет на Трою. А там, на вершине Олимпа, за ходом войны следят боги, которые вовсе не против вмешаться в ее ход…

В «Илиаде» Гомер поднимает тему человеческих слабостей и пороков, однако изображает и воспевает людей такими, какими они являются.

https://epolits.com/iliada-127150

«Ярмарка тщеславия», Уильям Теккерей

«Ярмарка тщеславия» – один из наиболее известных романов английского писателя-сатирика Уильяма Мейкписа Теккерея.

Две воспитанницы частного пансионата сближаются, несмотря на разные характеры. Эмилия Седли – дочь состоятельного коммерсанта, кроткая и спокойна девушка являются всеобщей любимицей. Ребекка (Бекки) Шарп – сирота, получившая от родителей в наследство лишь яркую внешность и незаурядные умственные способности. Из учреждения они уходят вместе и каждой из них уготована своя судьба. Эмилия ожидает свадьбы с молодым офицером, а Ребекка идет на службу к родовитому семейству в надежде выбиться из нищеты и стать богатой светской дамой.

Что ждет девушек? С какими трудностями им придется столкнуться? И правда, что для достижения цели все средства хороши? Об этом и многом другом вы узнаете, прочитав этот реалистичный роман!

https://epolits.com/yarmarka-tshcheslaviya-146628

«Алые паруса», Александр Грин

В свое время Константин Паустовский так оценил роль повести Александра Грина «Алые паруса»: «Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе „Алые паруса“, то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству». Трудно сказать точнее! Эта повесть-феерия стала настолько популярной книгой, что нашла свое отражение в киноискусстве, театре, балете, музыке. А в нескольких российских городах есть даже скульптуры, посвященные главной героине книги!

Ассоль после смерти матери воспитывал отец. Лонгрен, потерявший супругу, оставил профессию моряка и зарабатывал на жизнь, мастеря игрушки. Бывшего моряка в Каперне не любили и сторонились, особенно после трагедии с трактирщиком. Народная нелюбовь перекинулась и на Ассоль: другие дети не хотели с ней дружить. Как-то добрый старик предсказал ей прекрасного принца, который приплывет за ней на корабле с алыми парусами. И девочка верила, пока народ в Каперне потешался над ей мечтой…

А там, где-то далеко, в богатом замке рос Артур Грэй. Сильный, решительный, отзывчивый. Он бредил морем, и сбежал из дома вслед за мечтой. От простого моряка Артур дорос до капитана, и однажды его корабль оказывается рядом с Каперной… Романтическая история о любви и о том, как мы способны сделать свои мечты явью.

https://epolits.com/alye-parusa

«Гамлет», Уильям Шекспир

«Трагическая история о Гамлете, принце датском» или просто «Гамлет» – творение величайшего драматурга и поэта Уильяма Шекспира считается одной из самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Только представьте, эта трагедия была написана более 400 лет назад и сразу же поставлена на сцене лондонского театра «Глобус»! С тех пор она не сходит с театральных подмостков, нашла свое отображение в кино и музыке и оказала влияние на позднейшую культуру.

…Рядом с дворцом датских монархов ночной караул раз за разом наблюдает призрака, очень похожего на недавно умершего короля. Слухи о беспокойном духе доходят до принца Гамлета, сына покойного. Он решает увидеть призрака своими глазами, и после встречи с ним впадает в гнев. Отец умер от рук собственного брата! А теперь подлый убийца занял его трон. Гамлетом овладела жажда мести, но он притворяется безумным, чтобы поймать дядю за руку. Но предатель ему не верит: он строит козни, дабы избавиться от принца…

Властолюбие, предательство, ложь, измена, несчастная любовь, глубокие размышления о жизни и смерти – эта пьеса не оставит вас равнодушными!

https://epolits.com/gamlet-399582

«Обломов», Иван Гончаров

Вы когда-нибудь слышали термин «обломовщина»? Так часто говорят о личностном застое, апатии и даже лени. А рождение этого понятия связано с именем главного героя романа «Обломов», принадлежащего перу русского писателя Ивана Гончарова. Произведение входит в трилогию вместе с романами «Обыкновенная история» и «Обрыв».

В центре внимания автора – жизнь помещика Ильи Ильича Обломова. Он еще довольно молод, нравится женщинами, у него хорошее образование и чистая душа. Но вот единственная беда Обломова – он абсолютно бездеятелен и нерешителен. Его не интересует петербургская жизнь, светские приемы, он только лежит на диване и мечтает о тихой жизни в родном имении Обломовка.

Противоположность помещика – его лучший друг, деятельный и честный Андрей Штольц. Он пытается «поднять с дивана» мечтательного товарища. На какое-то время это удается: Обломов влюбляется и хочет жениться. Но интриги вынуждают мужчину сдаться, он переезжает и уже не грезит о свадьбе. Обломов все больше угасает и становится мишенью для аферистов… Есть ли спасение?

https://epolits.com/oblomov

«1984», Джордж Оруэлл

Удивительно, но написанный более 70 лет назад британским классиком Джорджем Оруэллом роман-антиутопия «1984», до сих пор вызывает бурю эмоций у читателей. Эта книга обескураживает, волнует, заставляет негодовать и тревожиться. Не потому ли, что описанные в ней детали мы находим в наше время?

Вымышленная страна, в которой живет Уинстон Смит, это страна страха, тотального контроля и беспощадной цензуры. Общество живет ради войны, ради сокрытия правды, ради воспитания «настоящих патриотов» с помощью пятиминуток ненависти. За всем и всеми следит Большой Брат. Здесь нет гражданских прав, собственного мнения, и даже собственных чувств.

Уинстон Смит работает в Министерстве правды, удаляя документы, не отвечающие официальной пропаганде. Но в глубине души он ненавидит эту работу, это общество, этот устрой. Он мечтает о свободе и революции. И даже влюбляется. Но можно ли кому-то доверять? Кто друг, а кто враг? Можно ли победить систему, у которой нет ни чувств, ни идеалов, ни целей?

https://epolits.com/1984

«Тихий Дон», Михаил Шолохов

В 22 года советский писатель Михаил Шолохов начал работу над одним из наиболее значимых произведений русской литературы ХХ века – романом-эпопеей «Тихий Дон». Пятнадцать лет он потратил на создание этой монументальной книги, охватывающей по сюжету не один год и вмещающей 669 персонажей! Художественное мастерство и поразительная реалистичность романа принесли автору Нобелевскую премию по литературе.

В «Тихом Доне» писатель отобразил жизнь обычных донских казачьих семей на фоне переломных событий в истории России – Первой мировой войны, революции 1917 года и Гражданской войны. Эти печальные события вносят разлад в привычный уклад и порядки донских казаков. И хоть Шохолов делает акцент на судьбе семьи Мелеховых, именно на их образце видно, как исторические потрясения тяжелым грузом легли на других людей. Тема внутренней борьбы и противоречий, патриотизма и любви к своей земле, войны и мира, семьи и дружбы, и, конечно же, любви – все это вы найдете на страницах этого великолепного романа!

«Тихий Дон» – произведение, в котором жизнь показывается без прикрас. Вместе с главными героями читатель испытает целый спектр неподдельных эмоций: страх, отчаяние, боль, горечь разлуки, радость и воодушевление. Именно поэтому его стоит прочитать.

https://epolits.com/tikhiy-don-9361839

«Унесенные ветром», Маргарет Митчелл

«Я подумаю обо всём этом завтра, в Таре. Тогда я смогу. Завтра я найду способ вернуть Ретта. Ведь завтра уже будет другой день», – знаменитая финальная фраза главной героини романа «Унесенные ветром» американской писательницы Маргарет Митчелл. Любимая миллионами читателей Скарлетт О’Хара стала воплощением американского самосознания: стойкая, гордая, жизнерадостная, готовая бороться с любыми трудностями.

Действие романа охватывает события двенадцатилетнего периода на фоне Гражданской войны в США и после нее. Южная красавица Скарлетт О’Хара тайно влюблена в сына соседского плантатора Эшли Уилкса. Но он уже связан обязательствами с милой скромницей Мелани и не может нарушить слово. Ослепленная гневом девушка спешно выходит замуж за нелюбимого человека, когда на пороге стоит война… Скарлетт ждут ужасы войны, потеря родителей, борьба за семейное поместье, тяжелый труд и дважды вдовство. И она, словно птица-феникс, будет возрождаться снова и снова. Но сможет ли она в паутине собственных иллюзий рассмотреть ту одну, настоящую любовь?..

За роман «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл была удостоена Пулитцеровской премии.

«Божественная комедия», Данте Алигьери

«Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,

Утратив правый путь во тьме долины»

Пожалуй, эти строчки знакомы многим, даже тем, кто ни разу не читал гениальное произведение флорентийца Данте Алигьери «Божественная комедия». Эта поэма – уникальное по своей сути собрание научных, политических, философских, моральных, богословских знаний, бытовавших в Средние века, но оказавшее в дальнейшем огромное влияние на культуру. Данте называл свое творение комедией, а термин «божественная» закрепился уже после смерти автора. Впрочем, это однозначно подчеркивает ее высокий статус в литературе.

В «Божественной комедии» события описываются автором от первого лица. Поэт рассказывает, что заблудился в дремучем лесу, где ему повстречались три диких зверя. От животных его избавил Вергилий, который предложил осуществить путешествие в загробный мир. Так начинается странствие поэта по аду, куда попадают навеки осуждённые грешники, чистилищу, где искупают свои грехи, и раю — обители блаженных. Данте сумел настолько искусно изобразить потусторонний мир, будто сам там побывал.

«Божественная комедия» – сложное и многослойное произведение с мастерскими описаниями, множеством аллегорий и метафор, глубоким подтекстом. Этот колоссальный труд нужно читать вдумчиво, он заставляет задуматься над смыслом бытия, над нашими поступками и ответственностью за них, к чему устремляться, а от чего лучше избавиться.

https://epolits.com/bozhestvennaya-komediya-22136176

«Гроздья гнева», Джон Стейнбек

«Гроздья гнева» – один из наиболее известных романов лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Стейнбека. В наше время это произведение входит в учебную программу многих образовательных учреждений США. Однако был период, когда его изымали из библиотек и даже запрещали. А все из-за честного изображения тяжелых условий жизни.

Америка, 30-е годы ХХ века. Период Великой депрессии. Большая семья фермеров-арендаторов Джоудов очутилась на пороге бедности. Засуха, экономические трудности и изменившееся условия ведения сельского хозяйства вынуждают их покинуть родной дом в Оклахоме. Но они не одни в своем горе. По магистральному шоссе на Запад движутся миллионы безработных. Им кажется, что там, в вожделенной Калифорнии их наконец-то ждет достойная жизнь – белые добротные домики с зелеными садами, как в рекламной картинке. Но их надежды вот-вот лопнут. Как мыльный пузырь…

«В душах людей наливаются и зреют гроздья гнева – тяжелые гроздья, и дозревать им теперь уже недолго».

https://epolits.com/grozdya-gneva-143960

«Властелин Колец», Дж. Р. Р. Толкин

Уверены, ни английский писатель Джон Р. Р. Толкин, ни его бессмертная трилогия «Властелин Колец» не нуждаются в представлении. Эта популярная книга считается первым произведением в жанре эпическое фэнтези, оказавшим огромное влияние на его развитие, а также развитие кинематографа, настольных и компьютерных игр в этом направлении.

Средиземье – неповторимый мир со своей историей, расами, легендами и различными существами, начиная от драконов и заканчивая этнами. Но спокойную жизнь разных народов может нарушить Саурон, могущественный и злобный повелитель Мордора, желающий поработить Средиземье навеки. Для этого он хочет вернуть Кольцо Всевластия, обладающее разрушительной силой.

Юный и добродушный хоббит Фродо, которому Кольцо Всевластия передал по наследству дядя, вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие. Ему предстоит добраться до Темных земель Мордора, чтобы бросить в жерло Огненной Горы волшебное Кольцо, уничтожив его навсегда. Тем временем свободные народы Средиземья объединяются с целью дать отпор силам зла…

По мотивам книги режиссер Питер Джексон снял кинотрилогию «Властелин Колец». Фильмы имели огромный успех и завоевали 17 премий «Оскар» из 30 номинаций.

https://epolits.com/vlastelin-kolets

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