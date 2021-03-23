Как восстановить аттестат о среднем образовании, выданный в ОРДЛО

Юристы “Юридического советника для ВПЛ” рассказали, как действовать в случае потери аттестата о среднем образовании, выданного на временно оккупированной территории.

Так, порядок заказа, учета и выдачи дубликатов и исправленных документов о среднем образовании государственного образца лицам, которые получили среднее образование в учебных заведениях на временно оккупированной территории Украины и в учебных заведениях отдельных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, утвержденный приказом Министерства образования и науки Украины от 08.08.2014 № 917. Согласно этому Порядку дубликат и приложение к нему выдаются по письменному заявлению выпускника или его законного представителя, лично подается любому общеобразовательному учебному заведению соответствующей степени по месту жительства или пребывания выпускника или его законного представителя. Должностное лицо учебного заведения должно установить личность выпускника или личность и полномочия его законного представителя согласно предъявленным документом, удостоверяющим личность.

В письменном заявлении необходимо указать:

👉 фамилия, имя и отчество выпускника;

👉 его место жительства или пребывания;

👉 телефон (при наличии) выпускника;

👉 название документа о среднем образовании государственного образца, дубликат которого изготавливается;

👉 наименование учебного заведения, выдавшего утраченный аттестат;

👉 дата окончания обучения;

👉 другие сведения, если выпускник или его законный представитель считают их существенными для выдачи дубликата.

К заявлению об изготовлении дубликата обязательно следует добавить:

– подтверждение об оплате услуги по изготовлению дубликата;

– справку из учебного заведения на временно оккупированной территории Украины или из учебного заведения населенного пункта Донецкой или Луганской области, в котором учился выпускник, по результатам годового оценивания его учебных достижений и результатов государственной итоговой аттестации (при наличии) или другие письменные данные о результатах годового оценивания знаний выпускника (выписка из личного дела, табель знаний, документ о соответствующем уровне общего среднего образования, в том числе других стран и т.д.) и результатов его государственной итоговой аттестации (при наличии). При отсутствии таких документов – учебное заведение, в которое обращается выпускник, осуществляет оценивание учебных достижений в порядке, предусмотренном приказом Министерства образования и науки Украины от 12.05.2014 № 570.

Восстановленный документ о полном общем среднем образовании придется ожидать ориентировочно 30 дней:

🔸 в течение первых 5 рабочих дней со дня обращения выпускника или его законного представителя учебным заведением подается в уполномоченный орган бумажное подтверждение изготовления дубликата с письменным заявлением и представленными выпускником документами;

🔸 в течение следующих 5 рабочих дней подается заказ на изготовление дубликата;

🔸 дальше осуществляется изготовление и направления дубликата в учебное заведение, что также занимает определенное время.

Итак, для получения дубликата аттестата о среднем образовании нужно письменно обратиться в любое общеобразовательное учебное заведение соответствующей степени по месту жительства с заявлением и перечнем документов, приведенным выше. Ответ Министерства образования и науки Украины иметь при себе не нужно.