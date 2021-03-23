В сети показали огромные очереди на пограничном пункте Чертково-Меловое. ФОТО

Закрытые КПВВ на линии разграничения Донбасса привели к тому, что с оккупированной территории в Украину люди едут через Россию и отстаивают огромные очереди на пограничном пункте Чертково-Меловое.

Очевидцы в сети сообщают, что на выходных проехать было очень трудно, передает Depo.Донбасс со ссылкой на Донтел.

Люди едут как своим транспортом, так и автобусами. Из-за большого количества автомобилей грунтовая дорога превратилась в грязное месиво. Очевидцы называют “протокольными” в пешей очереди тех, кто должен заплатить штраф 1700 грн на украинской границе за незаконное пересечение.

“Переходим границу в районе Чертково-Меловое, прибыли в половине второго ночи, автобус не мог подъехать к Чертково ближе, ремонт трассы, шли по ужасной дороге в кромешной темноте. Россию прошли за 45 мин, на Меловом тихий ужас. Огромное количество так называемых “протокольных”, их пропускают крайне медленно. Непротокольные с боем прорывались через толпу “, – пишет участник событий.

“Кошмар на Чертково-Меловое. Люди пешие” протокольные “стоят с 23:30, просят помочь с этим беспределом, но чем им поможешь … Пеших тьма. На авто приехал в Чертково в 08:00 и попал в Украину ровно в 15:45, это хорошо что я не протокольный, поэтому прошел за 7,5 часов! Одна полоса для движения машин, вторая тупо грязь, проехать невозможно “, – говорит другой.