Рубежанин организовал у себя дома наркопритон

Наркозависимый рубежанин организовал в собственном доме притон для потребления наркотических средств путем инъекций. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Об этом сообщает “ЛР” со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Правоохранителями была получена оперативная информация о том, что 49-летний житель г. Рубежное по месту жительства организовал и содержит место для употребления наркотических средств – наркопритон.

В ходе проведения первоочередных следственных действий и санкционированного обыска в квартире мужчины полицейские задокументировали факт деятельности наркопритона и изъяли вещественные доказательства.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 317 УК Украины «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

После проведения под процессуальным руководством прокуратуры следственных мероприятий, следователь обратится в суд с ходатайством об избрании организатору притона меры пресечения.