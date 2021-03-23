Не “боится” антибиотиков: врач рассказал о тревожном изменении течения COVID-19 в Украине

В Украине коронавирус мутировал и стал устойчивым к антибиотикам, также вирус поражает молодых людей.

“Британский” штамм коронавируса мутировал в Украине: ученые заявили о серьезной опасности

Об этом рассказал ТСН главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко.

Во Львовской областной инфекционной больнице для больных COVID-19 уже не хватает мест. Находятся там в основном тяжелобольные люди младшего и среднего возраста.

По состоянию на 22 марта, там были 230 пациентов – это 100% заполняемость. У людей диагностировали легочную недостаточность, обусловленную проявлениями двусторонних бронхопневмоний, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

“Состояние практически всех больных, находящихся на лечении у нас, тяжелое. Мы стараемся ежедневно выписывать 5-7 больных. Однако сразу на их место поступают новые инфицированные, которые требуют интенсивного лечения”, – рассказал Федоренко.

По словам медика, в больнице не хватает противовирусных препаратов.

“Клиническая картина течения коронавируса изменилась в худшую сторону. Люди болеют в тяжелой форме, их сложно лечить. Потому противовирусных препаратов нет в достаточном количестве, необходимой для лечения таких инфекций. Сопутствующие бактериальные осложнения характеризуются устойчивой антибиотикорезистентностью”, – отметил врач.

Он подчеркнул, что еще одним симптомом коронавируса стало развитие диабета.

“У людей есть выраженные нейропатии. То есть ощущаются боли в нижних конечностях, происходит онемение верхних конечностей. Раньше таких симптомов и последствий коронавируса мы не наблюдали. Это свидетельствует об агрессии и мутации вируса”, – пояснил медик.

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