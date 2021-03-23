Начались дорожные работы на маршруте “Лисичанск-Бахмут”

В рамках проекта “Большое строительство” на Луганщине начался текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-13-02 Контрольно-пропускной пункт «Танюшовка» – Старобельск – Бахмут на участке км 141 + 100 – км 155 + 100. Участок протяженностью 14 км расположен от города Лисичанск до границы с Донецкой областью. Маршрут «Лисичанск – Бахмут» стал первым объектом проекта в 2021 году. Сейчас здесь работают дорожники ООО «Автомагистраль-Юг».

Об этом сообщает “ЛР” со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Луганской области.



Проект предусматривает:

• устройство усиленной основы из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом;

• устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия;

• обустройство автобусных остановок;

• установка барьерного ограждения;

• установка направляющих столбиков;

• укрепление обочины;

• устройство съездов и примыканий;

• установление дорожных знаков;

• нанесение дорожной разметки.

Фактически, это будет новая дорога. Подрядчик готов привлечь к проведению работ почти 100 работников и 70 единиц спецтехники.



Станислав Смородский – дорожный мастер ООО «Автомагистраль-Юг». Он принимал участие в строительстве дороги Станица Луганская – Северодонецк, дороги Н-21 (Новоайдар – Старобельск) и вот теперь на Луганщине – новый объект – дорога Т-13-02.

Станислав Смородский рассказал, что сейчас ведется фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия. Почти по всему участку расчищена придорожная полоса от кустарников и мелколесья.



«На дороге Т-13-02 все идет по плану, согласно графику проведения ремонтных работ. Но сроки очень сжатые, должны работать быстро и качественно. Людям нужна дорога, и мы ее сделаем. После фрезерования старого асфальтового покрытия, следующий этап – укладка основания дороги. Укладывать будем щебеночно-песчаную смесь, усиленную цементом, толщиной более 15 см, – говорит Станислав Смородский. – Потом планируем начать работы по устройству усиленного дорожного основания. После устройства дорожного основания, будем заключать нижней выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной 10 сантиметров. В конце – верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) толщиной 5 сантиметров ».



Станислав Смородский добавляет, что сейчас на объекте работает мощная техника. Например, работы выполняет мощная фреза WIRTGEN 200 (Германия). Снимается около 100 мм старого асфальта (толщина) до нужного уклона.

Для проведения работ будут привлечены асфальтоукладчики VÖGELE (для укладки слоя основания, а также для укладки нижнего слоя асфальтобетона).



«Просим прощения у водителей за временные неудобства и обращаем внимание на установленные временные дорожные знаки, необходимость соблюдения правил дорожного движения и указаний регулировщиков», – отмечает другой дорожный мастер Владимир Кравченко.



Стоит отметить, что во время проведения работ, дорога Т-13-02 не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Впрочем, такие осложнения в движении требуют особого внимания со стороны водителей, соблюдения скоростного режима.



ООО «Автомагистраль-Юг» уверяет, что завершит весь комплекс работ по восстановлению дорожного покрытия на всей протяженности маршрута «Лисичанск – Бахмут» в июне 2021 года.