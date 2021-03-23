“Хочет ударить по имиджу Зеленского”, – Жданов о новой тактике Путина по Донбассу

В своем недавнем интервью военный эксперт Олег Жданов уверенно заявлял, что Владимир Путин начнет применять новую тактику на Донбассе, с которой президент Владимир Зеленский еще не сталкивался. По его мнению, единственная цель таких действий – это подрыв имиджа Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на “Обозреватель”.

Жданов уверяет, что Кремль уже не в том состоянии, чтобы развязывать полноценные боевые действия. По его словам, там будут применять тактику минно-позиционной войны, при которой будет гибнуть достаточно много людей с двух сторон линии соприкосновения. Но удар по имиджу Зеленского обеспечен, ведь это он Главнокомандующий ВСУ.

Жданов убежден, что Путин будет пользоваться шаткими позициями Зеленского и данные процессы уже начались.