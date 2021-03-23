На Луганщине ухудшились погодные условия, но ограничений на дорогах нет

Весна на Луганщину не спешит. Хотя температура плюсовая, с утра 23 марта снег добрался и до Луганщины, местами – сильный. Сейчас ограничения в движении транспорта отсутствуют, проезд обеспечен.

Об этом “ЛР” сообщает со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Луганской области.



Осадки прогнозируют практически по всей территории Украины. При планировании маршрутов стоит учитывать прогнозы синоптиков.

Водителей крупногабаритного транспорта на период непогоды и действующих ограничений просят пользоваться площадками для отстоя, которые расположены вдоль государственных автодорог, все они отмечены на Google карте: http://bit.ly/2WsAaZe



В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера Службы автомобильных дорог в Луганской области – +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49.