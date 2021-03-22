На Луганщине добавили новые участки дорог, где будут использовать радары TruCAM

22 марта увеличилось количество участков, где будут осуществляться измерения скорости с помощью радара TruCAM. Добавлены новые участки и в Луганской области.

Об этом сообщает “ЛР” со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Луганской области.

В частности, новые участки:

✔️ Т-13-06: Северодонецк – Новоайдар, 0-40 км.

✔️Н-21: Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, 39-65 км.

✔️Северодонецк: ул. Богдана Лещины.

✔️Рубежное: ул. Менделеева, Владимирская.



На этих участках патрульные уже могут проверять соблюдение скоростного режима:

✅ Р-66 КПП “Демино – Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск, 93-133 км, 154-159 км.

✅ Р-22 КПП “Красная Таловка” – Луганск, 30-34 км.

✅ Т-13-09 Счастье – Широкий, 13-26 км.

✅ Северодонецк: пр. Гвардейский, Химиков, Центральный, ул. Новикова, Гагарина, Курчатова, Объездная, Шоссе Строителей.

✅ Лисичанск: ул. Победы, ул. Сосюры, Карла Маркса.



Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 309 участках.