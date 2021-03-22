На Луганщине за месяц численность населения уменьшилась на 1331 человека

Численность населения в Луганской области по оценке на 1 февраля 2021 года составила 2119991 человека.

Об этом сообщает “ЛР” со ссылкой на Главное управление статистики в Луганской области.



На протяжении января 2021 года численность населения уменьшилась на 1331 человека. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 18 живорожденных.

Данные по общему приросту, естественному и миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета части временно оккупированной территории в Луганской области.



Для справки:



Наличное население – население, которое на момент переписи находится на определенной территории, учитывая лиц, временно проживающие (при условии его отсутствия в месте жительства не более 12 месяцев).

Постоянное население – население, которое постоянно проживает на момент переписи на определенной территории, учитывая временно отсутствующих, если их отсутствие в месте жительства не превышало 12 месяцев.

Средняя численность населения (имеющегося / постоянного) рассчитана как средняя арифметическая из численности на начало и конец периода наблюдения.

Расчеты (оценки) численности населения проводятся ежемесячно по состоянию на начало каждого месяца и ежегодно по состоянию на 1 января на основе имеющихся административных данных и на основании итогов последней переписи населения, к которым добавляется количество живорожденных и прибывших на определенную территорию и вычитается количество умерших и выбывших из этой территории.

Общий прирост (сокращение) населения – сумма естественного прироста (сокращения) и миграционного прироста (сокращения).

Естественный прирост (сокращение) населения – разница между количеством живорожденных и количеством умерших.

Информация о количестве живорожденных и умерших (в т. ч. детей в возрасте до 1 года) сформирована по данным актовых записей гражданского состояния, которые предоставляют территориальные органы Министерства юстиции Украины.

Миграционный прирост (сокращение) населения – разница между количеством прибывших на определенную территорию и количеством выбывших за ее пределы.