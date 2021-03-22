В Лисичанске задержали сбытчика особо опасного психотропа PVP

35-летнего, ранее судимого за совершение наркопреступлений, жителя города Лисичанск задержали на «горячем» именно во время сбыта им психотропного вещества PVP. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Об этом сообщает “ЛР” со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства следователями Следственного управления совместно с оперативниками под процессуальным руководством прокуратуры проведен санкционированный судом обыск по месту жительства подозреваемого. Во время проведения следственных действий по месту жительства мужчины изъято еще 11 расфасованных пакетов с психотропным веществом PVP, таблетка и жидкость наркотического средства – метадона, а также деньги, полученные им за сбыт наркотиков и психотропов.

Досудебное следствие по уголовному производству продолжается. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.