На Луганщине проведут месячник по благоустройству объектов культурного наследия

С 31 марта по 30 апреля в Луганской области состоится областной месячник по благоустройству объектов культурного наследия (памятников истории и монументального искусства).

Об этом говорится в распоряжении от 16 марта 2021 №162 , утвержденного председателем облгосадминистрации – руководителем областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем, сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Ответственность за выполнение этого распоряжения возложена на заместителя председателя облгосадминистрации Екатерину Безгинскую.