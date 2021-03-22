В Кременной спасатели помогли ребенку, который застрял в качелях

В 12.08 в Службу спасения позвонил прохожий и сообщил, что на детской площадке возле районного дома культуры г. Кременная в качелях застрял ребенок. Шестилетний мальчик гулял с друзьями, без родителей, плакал и звал на помощь.

Об этом сообщает “ЛР” со ссылкой на областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели 21 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области с помощью гидравлических ножниц перерезали металлические конструкции и освободили ребенка.

Серьезных повреждений мальчик не получил, но все же он был отправлен каретой экстренной медицинской помощи в больницу.