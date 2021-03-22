Более 10 эпизодов: на Луганщине расследуют мошеннические действия недобросовестного производителя металлопластиковых конструкций

В отношении 30-летнего лисичанина расследуется и направлены в суд с обвинительными актами уже более 10 фактов невыполненных подрядов по изготовлению и установке металлопластиковых конструкций.

Об этом “ЛР” передает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В ноябре прошлого года пенсионерка заказала у местного предпринимателя конструкцию балкона, при этом женщина внесла предоплату в размере 9300 грн. К настоящему времени изделия заказчица не получила.

Установлено, что ранее судимый за совершение мошенничеств житель г. Лисичанска приходил домой к лисичанам и предлагал свои услуги, ориентирован он был на пенсионеров, которые оказывались более доверчивыми и несведущими.

За совершение данного вида преступления, согласно ст. 190 УК Украины «Мошенничество», мужчине грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 3х лет.