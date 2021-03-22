Украину накроет мокрый снег, ожидается сильный ветер: синоптик предупредила о неприятностях

Во вторник, 23 марта, в Украине удержится холодная и влажная погода. В большинстве областей страны ожидаются небольшие снегопады и мокрый снег, а также прогнозируется сильный ветер.

Об этом написала на своей странице в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, во вторник в Украине ожидается прохладная погода с температурой днем 1 + 5 градусов, в Крыму и на Закарпатье + 4 + 8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0-5 градусов мороза.

Существенных осадков не ожидается только в южных областях, на остальной территории страны пройдет снег и мокрый снег, в Крыму и Приазовье возможен небольшой дождь.

“Ветер добавит к сырости и холодному воздуху свой синоптический дискомфорт – будет порывистым, порой до сильного, северного направления”, – пишет Диденко.

В Киеве погода во вторник будет ветреной и прохладной, с периодическим небольшим снегом.

“Ночью -3-5 градусов, завтра днем 2 + 4 градуса. Ветер – с севера, порывистый, до сильного”, – прогнозирует синоптик.

Как сообщал “источник”, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют потепление в конце текущей недели 26-27 марта – температура воздуха повысится до +6+10 градусов.

Напомним, что синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на 2021 год.