Украину накроет мокрый снег, ожидается сильный ветер: синоптик предупредила о неприятностях

Во вторник, 23 марта, в Украине удержится холодная и влажная погода. В большинстве областей страны ожидаются небольшие снегопады и мокрый снег, а также прогнозируется сильный ветер.
Об этом написала на своей странице в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.
По словам синоптика, во вторник в Украине ожидается прохладная погода с температурой днем 1 + 5 градусов, в Крыму и на Закарпатье + 4 + 8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0-5 градусов мороза.
Существенных осадков не ожидается только в южных областях, на остальной территории страны пройдет снег и мокрый снег, в Крыму и Приазовье возможен небольшой дождь.
“Ветер добавит к сырости и холодному воздуху свой синоптический дискомфорт – будет порывистым, порой до сильного, северного направления”, – пишет Диденко.
В Киеве погода во вторник будет ветреной и прохладной, с периодическим небольшим снегом.
“Ночью -3-5 градусов, завтра днем 2 + 4 градуса. Ветер – с севера, порывистый, до сильного”, – прогнозирует синоптик.
Как сообщал “источник”, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют потепление в конце текущей недели 26-27 марта – температура воздуха повысится до +6+10 градусов.
Напомним, что синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на 2021 год.