ЛДСП: распил и оформление торцов плит

Общее представление о ламинированных плитах

ЛДСП является основой для создания мебели. Надежная и прочная ламинированная плита превратилась в качественный материал для изготовления корпуса мебели, мебельной двери. ЛДСП используется при создании офисных столов, для элементов мягкой мебели.

Главным плюсом ламинированных плит является большой выбор цветов, от однотонного до подражания настоящего дерева. Применение ЛДСП при изготовлении мебели помогает реализовывать различные модели, сделать качественное прочное изделие.

Плиты ЛДСП отправляются на производство в формате листов огромных размеров. Для того, чтобы получить деталь необходимого размера, стандартную заготовку распиливают или совершается порезка ЛДСП на устройстве.

Порезка фанеры оборудованием

Форматно-раскроечный центр

Раскрой – это главная операция для производства мебельного изделия. На данном станке реализуется раскрой материалов (МДФ, ДСтП и ЛДСП), которые похожи по композиции с древесно-стружечными заготовками.

Такой распил ЛДСП делается с помощью двух пил – основным, подрезным. Поэтому обработка получается высококачественным – нет механических повреждений. Боковые, направляющие упоры способствуют попадать в необходимый размер точно.

Каждый узел пилы после регулировки вала делает 12-часовую обкатку, при этом замеряется температура подшипников. Данный процесс гарантирует хороший пропил.

ЧПУ

Порезка фанеры на ЧПУ – это обработка плит на устройстве с числовым программным управлением. Такой аппарат с ЧПУ допускает создавать элементы в одном из режимах: в полуавтоматическом, автоматическом режиме. Плюсы такого вида порезки фанеры состоит в точности операции. Не нуждается в дополнительной отделки.

Обработка торцов ЛДСП для мебели

Для отделки краев ламинированных плит используют различные материалы:

ПВХ

ПВХ – это полоска из пластика, толщиной от 0,5 – 2 мм., шириной 19 или 35 мм. Лицевая поверхность текстурная, имитирует различные породы деревьев, другую сторону прикладывают к краю изделия. Данная поклейка кромки ПВХ совершается с помощью специального вещества.

Достоинства:

Качественный и надежный материал;

Стойкость к влаге;

Не поддается механическим повреждениям;

Хорошо соединяется с краями ЛДСП;

Долгий срок эксплуатации.

Меламин

Такая кромка сделана на основе бумаги, покрытая смолами меламина. Покрытие смолой защищает кромку от любых воздействий. Кромка является дешевой, доступной, часто используется при создании мебели.

Достоинства:

Большой диапазон расцветок, который подойдет для любой ЛДСП;

Нет необходимости в специальном оборудовании при обработке;

Легко использовать, даже в бытовых условиях;

Доступная цена.

АБС (ABS)

Является прочным, надежным термопластиком, не содержащий токсичных веществ. Удобен в применении и в обращении. АБС применяется в различных мебельных изделиях, но она актуальна для обработки краев качественной мебели, обладающая хорошими эксплуатационными свойствами.

Достоинства: