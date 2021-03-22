Модные советы для беременных: как одеваться стильно на любом месяце

Во время беременности женская фигура меняется. Округлившийся животик не позволяет надеть привычные вещи из гардероба. Но даже с учетом таких изменений, будущей маме не следует забывать о своей привлекательности. В период ожидания малыша нужно оставаться женственной, элегантной, стильной. Как это сделать? Сегодня нет дефицита в выборе нарядов для будущих мам. Подтверждение этому – представленная в широком ассортименте одежда для беременных в Киеве https://9m.com.ua/dlya-beremennykh/ .

Цвет и крой нарядов

При формировании модного гардероба беременной женщине следует делать упор не на сложный крой или обилие декоративных элементов, а на интересный цвет. Лучше отдать предпочтение базовой вещи, имеющей оригинальный оттенок. Желательно выбирать изделия из натуральных тканей.

Модное и практичное приобретение – одежда в стиле oversize. Ее можно носить как во время беременности, так и после рождения малыша.

Магазин одежды для беременных в Киеве https://9m.com.ua/, где продают наряды от надежных, имеющих хорошую репутацию производителей – лучший выбор. Не стремитесь купить бесформенные обновки, чтобы скрыть изменения фигуры. Существует правило: чем больше платье или кофту вы наденете, тем крупнее и массивнее будете выглядеть.

Рекомендуется отдать предпочтение трикотажным изделиям и блузкам, не подчеркивающим талию.

Стоит ли надевать обтягивающую одежду? Многие звезды предпочитают наряды в обтяжку, чтобы подчеркнуть интересное положение. Но в реальной жизни на такие смелые эксперименты могут решиться только стройные женщины, у которых нет лишнего веса, а лишь округлился живот. В таком случае трикотажное платье-футляр окажется лучшим выбором.

Список необходимой одежды для любого месяца беременности

Чтобы выглядеть стильно и не чувствовать дискомфорт во время носки той или иной одежды, необходимо правильно составить гардероб для беременной. Что должно входить в этот перечень? Ниже представлен список необходимых вещей:

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кардиган или свитер oversize;

удобные джоггеры;

туника или топ свободного кроя;

леггинсы и лосины;

джинсы;

платье прямого кроя. или расклешенные модели.

Для создания гармоничных образов не следует забывать и об аксессуарах: головных уборах, платочках, шарфиках и т. д. Обувь для беременной, в первую очередь, должна быть удобной.