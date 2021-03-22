Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом: 3 главные сложности

На сегодняшний день опасными грузами называются химические и ядовитые вещества, которые способны нанести вред здоровью человека и окружающей природе. Поэтому перевозка опасных грузов автомобильным транспортом производится с четким соблюдением правил, установленных законодательством.

1. Определение класса опасности

Под перевозку будет выбран определенный автомобиль. Специалисты определяют класс опасности груза, используя классификацию. Под эту классификацию попадают грузы:

взрывоопасные,

радиационные,

пожароопасные,

пероксиды,

возгорающиеся самостоятельные и так далее.

Под каждый конкретный товар собирается определенный пакет документов, что требует немало времени. Если вы цените свое время — заказывайте перевозку опасных грузов автомобильным транспортом в профильной логистической компании. В фирме работают не только опытные шоферы и профессиональные логисты, но и менеджеры, которые помогут быстро и без проблем собрать необходимую документацию под сложную грузоперевозку, согласно определенной классификации отправления.

2. Выбор подходящего автомобиля

Так как опасные отправления могут быть самыми разными в том числе жидкими и газообразными, то под перевозку опасных грузов автомобильным транспортом подбираются специализированные автомобили.

Наливные опасные отправления перевозят в бочках, которые устанавливаются в грузовую фуру. В некоторых случаях требуются специальные емкости, которые закрываются максимально герметично и не открываются самопроизвольно во время транспортировки. Также могут использоваться цистерны, специальная тара пластиковая или металлическая тара, которые также устанавливается на борт грузового транспортного средства.

3. Маркировка и сопровождение

Сегодня перевозка опасных грузов автомобильным транспортом обязательно производится с использованием установки специальных сигнальных знаков. Они имеют ярко-желтый и красный цвет. Знаки символизируют окружающих об опасности перевозимого товара.

Также в некоторых случая используется сопровождение отправлений. Сзади за машиной следует транспортное средство, водитель и помощник которого наблюдают за качеством и безопасностью перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Внимание! На сегодняшний день перевозка опасных грузов автомобильным транспортом считается одной из самых сложных в исполнении. Поэтому заказывайте услугу исключительно у профессионалов.