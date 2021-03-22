Системы туманообразования – особенности

Для охлаждения окружающей среды, устранения запахов, а также подавления и борьбы с запыленностью, успешно используют систему туманообразования. С ее помощью удается значительно снизить и количество назойливых насекомых.

Способы применения систем туманообразования

1. Охлаждение туманом – в принципе действия системы туманообразования заложен процесс испарения жидкости. При испарении, вода переходит из жидкого в газообразное состояние, из окружающего пространства отбирается необходимое для испарения количество тепловой энергии, снижается температура окружающей среды.

Для оптимальной работы системы, вода измельчается в капли от трех до семи микрон, таким образом удается достичь эффекта быстрого испарения, значительно повышается эффективность работы системы. Подобные системы созданы для того, чтобы работать на открытых пространствах – там, где не способны работать привычные кондиционеры. Для вас – качественные системы тумана на сайте Tecnocooling в Украине. Вы сможете посетить сайт подробно ознакомиться с ассортиментом, сделать верный выбор и оформить заказ с быстрой, удобной и безопасной доставкой.

2. Охлаждение летних площадок и беседок, террас – этот вариант используют для того, чтобы создать зону комфортного микроклимата уличных площадок и беседок, а также террас кафе и ресторанов. Для охлаждения внутренних двориков гостиниц и в зонах загара пляжей, бассейнов также востребовано охлаждение. С помощью туманообразующих систем удается добиться снижения температуры от шести до двенадцати градусов. Для того чтобы создать комфортный микроклимат, туманообразующие форсунки устанавливают по периметру территорию, которая нуждается в охлаждении. Таким образом создается туманная шторка. Вы сможете выбрать и приобрести по разумной стоимости качественные форсунки для тумана на сайте https://tecnocooling.in.ua/ru/forsunki/. Широкий ассортимент позволит каждому сделать верный выбор.

Благодаря охлаждению туманов больших производственных помещений, удается значительно сэкономить на системе кондиционирования. Нет смысла охлаждать весь объем воздуха громадных цехов. Система туманообразования отличается уникальной способностью охлаждать только тот объем воздуха, где размещены форсунки системы охлаждения туманов. В результате удается создать одно либо несколько мест комфортного микроклимата.

Декоративный природный туман

Для его создания активно используют систему туманообразования. В любой момент вокруг фонтанов и бассейнов, а также возле водоемов и на клумбах, в садах при желании есть возможность создать эффект природного тумана. В результате над ландшафтом появляется облако плавно стекающего природного тумана, в сочетании с подсветкой в темное время суток создается сказочный, завораживающий и мистический эффект.