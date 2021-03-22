“Украина готова”: Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в ЕС

Украина хотела бы вступить в Европейский союз в течение ближайших 5-10 лет, однако для этого необходим прогресс в ключевых реформах.

Об этом в интервью Handelsblatt заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что для вступления в ЕС необходимо достичь европейских стандартов в борьбе против коррупции и в правосудии. Вместе с тем, сейчас проходят переговоры по соглашению о Совместном авиационном пространстве и общим стандартам энергетического рынка.

“Украина готова стать членом ЕС – мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею … Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран“, – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что эти сроки касаются и вступления в НАТО.

Как сообщал “источник”, ранее в США назвали две проблемы, мешающие вступлению Украины в НАТО – до тех пор, пока будет существовать проблема оккупации Крыма Россией и война на Донбассе, Украина не будет иметь возможности вступить в Альянс.