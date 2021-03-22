В Киеве предприниматели пикетируют Кабмин и требуют встречи с премьером: видео

В Киеве, где в понедельник, 22 марта, предприниматели устроили акцию протеста против закрытия бизнеса на карантин, протестующие перекрыли проезд по улице Грушевского у здания Кабмина и требуют встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Pavlovsky News.

Митингующие перекрыли проезд по улице Грушевского и пропускают только общественный транспорт.

В патрульной полиции сообщили об ограничении движения транспорта в центре столицы.

“Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт – без ограничений”, – сообщили в Telegram-канале Патрульная полиция Киева.

Как сообщал “источник”, 19 марта предприниматели под стенами столичной мэрии митинговали против усиления карантинных ограничений в Киеве.