В Украине в “красную” зону карантина попали восемь регионов: данные на 22 марта

В Украине обновили карантинные зоны – по состоянию на понедельник, 22 марта, в “красную” зону попали семь областей и Киев.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
В частности уровень карантинных ограничений “красной” зоны введен в:
- Житомирской
- Закарпатской
- Ивано-Франковской
- Киевской
- Черновицкой
- Сумской
- Одесской областях
- и Киеве
В “оранжевую” зону вошли 11 регионов – Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
Остальные области остались в “желтой” зоне карантина.
Как сообщал “источник”, в Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин, который вызван ухудшением ситуации с COVID-19.