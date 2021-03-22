В Украине в “красную” зону карантина попали восемь регионов: данные на 22 марта

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В Украине обновили карантинные зоны – по состоянию на понедельник, 22 марта, в “красную” зону попали семь областей и Киев.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В частности уровень карантинных ограничений “красной” зоны введен в:

  • Житомирской
  • Закарпатской
  • Ивано-Франковской
  • Киевской
  • Черновицкой
  • Сумской
  • Одесской областях
  • и Киеве

В “оранжевую” зону вошли 11 регионов – Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Остальные области остались в “желтой” зоне карантина.

Как сообщал “источник”, в Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин, который вызван ухудшением ситуации с COVID-19.