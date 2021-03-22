Северодонецкий Центр админуслуг возобновил прием заявителей по некоторым услугам

Центр предоставления административных услуг в г.Северодонецк восстанавливает прием заявителей по некоторым видам услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.
Это следующие услуги:
- регистрация / снятие места жительства;
- услуги, субъектом предоставления которых выступает Северодонецкая городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района Луганской области;
- услуги, предоставляемые Главным управлением Госгеокадастра в Луганской области и отделом Главного управления Госгеокадастра в г. Северодонецк;
- услуга «Вклеивание в паспорт гражданина Украины фотографии при достижении 25-и 45-летнего возраста»;
- услуги, предоставляемые Восточным межрегиональным управлением Государственной службы Украины по вопросам труда;
- услуги Государственной архитектурно-строительной инспекции в Луганской области;