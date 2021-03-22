Искал попутчика, а лишился денег: мошенники сняли с карточки жителя Луганщины 6 тысяч гривен

За сутки полицией Луганщины открыты два уголовных производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Об этом сообщили Главном управлении Национальной полиции Украины в Луганской области.

Разместил объявление о поиске попутного транспорта в г. Одесса и лишился около 6000 грн житель с. Павлоград Северодонецкого района. Мужчине позвонил неизвестный, который представился менеджером сервиса поиска попутчиков и сообщил, что необходимо оплатить проезд. Но чтобы подтвердить платеж в банковском приложении, необходимо ввести номер телефонного билета. Мужчина выполнил все требования мошенников, после чего с его карточки были списаны деньги.

Еще одной жертвой мошенников стала жительница г. Кременная. Якобы спасая сына от уголовной ответственности она перечислила мошенникам 12 000 грн, после чего позвонила сыну и узнала, что это обман.

Полицейские в который раз обращаются к гражданам с просьбой быть максимально внимательными но не принимать поспешных решений, особенно когда речь идет о ваших деньгах! Не руководствуйтесь указаниями незнакомых вам людей и всегда проверяйте услышанную информацию!