В ОРЛО из скважин уходит питьевая вода – телеграм-канал

В последние годы уровень воды в скважинах на временно неподконтрольной территории Луганщины снижается. Замеры ежемесячно проводит предприятие “Лугансквода”.

Об этом сообщает телеграм-канал “Тайны Луганской Республики”.

Как сообщается, падение уровня воды составляет несколько сантиметров (3-7) в месяц.

“Некоторые скважины уже вышли из эксплуатации, т.к. уровень воды упал ниже предела, до которого достает насос. Помимо этого в прошлом году вода начала уходить и в скважинах людей проживающих в Антраците, Свердловске, Краснодоне, Ровеньках. Сейчас люди боятся сейчас бурить скважины, т.к. это дорогостоящее удовольствие – 100 – 120 тысяч рублей – а вода уходит, и никаких гарантий никто не дает”, – сказано в сообщении.

Источник считает, что с приходом тепла ситуация ухудшиться.