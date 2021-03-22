“Ситуация угрожающая”: академик рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса

В Украине ежедневно фиксируется большое количество новых случаев Covid-19, а пик заболеваемости может быть примерно через месяц.

Об этом рассказал академик НАН и НАМН Украины, доктор биологических наук, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко, пишет “Обозреватель”.

“Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже локдауна, должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей, в начале увеличения распространения инфекции. Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже и позже“, – отметил он.

Академик подчеркнул, что считает решение о введении жестких норм карантина своевременным и рациональным, так как новые штаммы COVID-19 распространяются более стремительно, чем “классический вариант” заболевания.

“Кроме того, есть свидетельства клиницистов, что и течение заболевания наблюдается более тяжелое, чем раньше. Сейчас в стране сложилась ситуация, что практически во всех областях рано или поздно будет увеличение количества инфицированных. Тогда может быть большая нагрузка на систему здравоохранения“, – резюмировал Комиссаренко.

Как сообщал “источник”, ранее ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что новая мутация коронавируса, которую зафиксировали в Украине, грозит заразившимся более тяжелым течением болезни, а эффективность стандартной терапии может быть ниже.