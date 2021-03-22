“Ситуация угрожающая”: академик рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса

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В Украине ежедневно фиксируется большое количество новых случаев Covid-19, а пик заболеваемости может быть примерно через месяц.

Об этом рассказал академик НАН и НАМН Украины, доктор биологических наук, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко, пишет “Обозреватель”.

Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже локдауна, должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей, в начале увеличения распространения инфекции. Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже и позже“, – отметил он.

Академик подчеркнул, что считает решение о введении жестких норм карантина своевременным и рациональным, так как новые штаммы COVID-19 распространяются более стремительно, чем “классический вариант” заболевания.

Кроме того, есть свидетельства клиницистов, что и течение заболевания наблюдается более тяжелое, чем раньше. Сейчас в стране сложилась ситуация, что практически во всех областях рано или поздно будет увеличение количества инфицированных. Тогда может быть большая нагрузка на систему здравоохранения“, – резюмировал Комиссаренко.

Как сообщал “источник”, ранее ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что новая мутация коронавируса, которую зафиксировали в Украине, грозит заразившимся более тяжелым течением болезни, а эффективность стандартной терапии может быть ниже.