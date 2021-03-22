Мечтал быстрее вернуться к внукам: в Хмельницком простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ, фото

В Хмельницком провели в последний путь младшего сержанта Виктора Пасеку, который погиб в бою под Горловкой 18 марта.

Об этом пишет АрміяInform.

Проститься с героем, кроме родных и близких, собрались боевые побратимы, представители оперативного командования “Запад”, руководство Хмельницкого гарнизона, местных органов самоуправления, представители патриотических общественных организаций, волонтеры, духовенство и горожане.

Как рассказали его побратимы, он был для них как отец, они называли его “дядя Витя”.

“Это прекрасный, добрый и отзывчивый человек. Очень сильно любил своих внуков, дочь свою любил, постоянно о них рассказывал. Как с ними играл, как они бежали, летели, падали в объятия, встречая дедушку. Всегда первым проявлял разумную инициативу во всем“, – вспоминает один из них.

Виктор Пасека был очень выносливым и в свои 55 мог дать фору 20-летним.

“В последний свой день он приготовил на наш взвод вкусный украинский борщ, и сам он так и не попробовал. В августе 2021 планировал увольняться, хотел быть рядом с внуками Артемом и Владиславом, видеть, как они растут и мужают“, – рассказал один из побратимов.

Похоронили героя на Аллее Славы городского кладбища, рядом покоится еще 31 защитник Украины из Хмельницкого, которые отдали свои жизни в российско-украинской войне.

Как сообщал “источник”, в субботу, 20 марта, во время обстрела на Донбассе позиции Объединенных сил вблизи поселка Шумы боевиками был смертельно ранен 28-летний украинский военный Кирилл Быковский родом из Кропивницкого.