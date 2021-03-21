Стратегия деоккупации Крыма: почему крымские татары раскритиковали проект документа

11 марта 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции полуострова. Текст стратегии пока еще не обнародован, однако вокруг документа уже поднялись споры. Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что ряд принципиальных предложений Меджлиса крымско-татарского народа не вошли в стратегию деоккупации Крыма.

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Что стало камнем преткновения, выясняли журналисты “источника”.

В Меджлисе предлагали включить в эту стратегию защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымско-татарского народа в составе суверенной и независимой Украины, а в текст внести определение статуса Крыма, который будет являться “национально-территориальной автономией в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымско-татарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение”.

В то же время, следует отметить, что часть предложений и замечаний Меджлиса на заседании СНБО все-таки учли.

Как сообщил “источнику” постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, глава Меджлиса Рефат Чубаров был членом рабочей группы по разработке стратегии деоккупации Крыма также, как и представительство Президента Украины в АР Крым, и каждый член рабочей группы вносил свои предложения, замечания и комментарии к тексту стратегии. Однако таких было более тысячи, от всех членов рабочей группы, и безусловно, что каждое замечание и комментарий не могли просто войти в финальное тело проекта стратегии.

“Мы в представительстве Президента Украины в АР Крым абсолютно одобрительно и благосклонно относимся к восстановлению исторических прав коренного крымско-татарского народа. Мы считаем, что это то направление, в котором надо двигаться. Но тут вопрос в том, что эта стратегия является декларацией намерений государственных органов Украины. По сути, это общее заявление насчет того, каким образом мы все будем двигаться дальше. И поэтому такие вещи как прописывание конкретных законопроектов, или прописывание изменений в Конституцию – они просто неуместны, и не могут быть в таком документе, потому что этот документ не может отвечать за действия Верховной Рады”, – сообщил Антон Кориневич.

Антон Кориневич объяснил, что СНБО не может гарантировать определенное количество голосов за законопроект, который будет приниматься в Верховной Раде.

“Чтобы принять изменения касательно автономии, необходимо конституционное большинство – 300 голосов в Верховной Раде Украины. Может ли СНБО гарантировать такой результат? Наверное, нет. Тоже касается и отдельных законопроектов – нужно 226 голосов. Опять же, может ли Совбез гарантировать такой результат? Наверное, нет. Что важно: в тексте есть положения про защиту прав коренного крымско-татарского народа и других коренных народов Украины. Но опять-таки, в виде более широкой рамки, а не конкретных законопроектов. А уже на выполнение этой стратегии, и в тексте документа это четко прописано, Кабмин Украины должен принять план мер, и там уже могут найти свое отображение конкретные законодательные инициативы”, – объяснил Антон Кориневич.

Как писал “источник” ранее, президент РФ Владимир Путин назвал причину оккупации Крыма.