В Раде инициируют внеочередное заседание из-за беспорядков под стенами ОПУ

Из-за беспорядков, которые устроили сторонники осужденного за похищение человека активиста Сергея Стерненко, под зданием офиса президента на улице Банковой, фракция “Слуга народа” инициирует внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщается на сайте “Слуги народа”.

Отмечается, что фракция СН всегда поддерживала право граждан на мирный протест, но категорически против попыток подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами Украины.

Члены фракции требуют от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, которые происходили под ОП, определить степень вины участников за материальный ущерб и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба.

Кроме того, СН потребовали квалифицировать участие во вчерашней акции народных депутатов, отметив, что их ответственность перед гражданами и законом несравненно выше.

“Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и тому подобное“, – резюмировали во фракции.

Как сообщал “источник”, 21 марта в Киеве коммунальщики частично начали убирать последствия вчерашней акции на Банковой, участие в которой приняли сторонники активиста Сергея Стерненко. Они разрисовали фасад здания, выбили стекла и подожгли табличку.