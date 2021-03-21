Имеет фиктивный адрес: всплыли скандальные данные о фирме, которая зарегистрировала CoviShild в Украине

Индийскую версию вакцины AstraZeneca – CoviShield, в Украине зарегистрировали через фирму Grace Of God, которую основали всего три месяца назад. Кроме того, она имеет фиктивный адрес.

Об этом говорится в расследовании журналистки Татьяны Чорновил специально для Еспресо.TV .

“Решение о компании, которая будет осуществлять регистрации вакцины в каждой отдельной стране определяется самим поставщиком“, – сообщила директор британской компании-посредника в закупке вакцины Grown Agent Татьяна Коротченко.

Однако Украина должна была настаивать на регистрации вакцины непосредственно самим производителем Serum Institute of India, так как иначе размывается ответственность за качество препарата.

В открытом реестре указано, что директором, руководителем и бенефициаром ООО Grace Of God является индус Пранаав Кумар. Однако на месте регистрации его найти не удалось. Фирмы обнаружить на месте регистрации в бизнес-центре на Русановке в Киеве также не удалось.

Интересно также то, что в этом же офисном помещении находится фирма сожителя Пранаава Кумара, Кульдипа Кумара. Которая почему-то зарегистрирована в 1001-м офисе. При этом, в помещении нет 1001-го офиса, здесь только 8 этажей и офисы на последнем этаже имеют нумерацию 800.

Вместе с тем, ООО “ВИА Мобайлс Юкрейн”, которая зарегистрирована сожителем господина Кумара Кульдипом Кумаром, проходит по уголовным делам, где расследуется, как эта фирма формировала фиктивный налоговый кредит. То есть эта фирма занималась минимизацией налогов, предоставляла такие услуги другим фирмам, и это расследовалось в 2018-2019 годах.

Таким образом, фирма которая зарегистрировала в Украине CoviShield имеет фиктивный адрес, и бенефициара, который зарегистрирован в фиктивном помещении, вместе с родственником, за которым тянется шлейф уголовных дел – от мошенничества до минимизации налогов.

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