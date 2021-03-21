В Украине снова похолодает: синоптик рассказала, где ждать дождей и снега

Как и прогнозировали синоптики, март в Украине выдался довольно холодным. В понедельник, 23 марта, в Украине не только снова похолодает, но и пройдут дожди и снегопады.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В западных, северных областях, в большинстве центральных, а также на юге Одесской области и Крыма, ожидаются дожди или мокрый снег. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

“Температура воздуха будет оставаться низкой – днем около 2-6 градусов тепла, на юге, на востоке и местами в Центре до +9 градусов. А ночью в большинстве областей Украины еще будет подмораживать“, – пишет синоптик.

В воскресенье, 22 марта, в Киеве ожидается периодически мокрый снег, в течение дня – не выше +3 +5 градусов.

Как сообщал “источник”, по-настоящему весенний период, когда среднесуточная температура не будет ниже +5 градусов, в Украине начнется не раньше, чем 5 апреля.