Переговоры по Донбассу: Россия выступила со скандальным предложением для бойцов ВСУ

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил членам “нормандского формата” закрепить договоренности по прекращению огня на Донбассе.

Об этом сообщает информагентство “Интерфакс”.

Он отправил соответствующее письмо коллегам по переговорам из Франции, Германии и Украины. Также Козак предложил не позднее 22 марта согласовать договоренности политсилы и подписать документ.

В частности, речь идет об обязательствах Киева по соблюдению перемирия “без каких-либо изъятий и интерпретаций”. Они предполагают, что открывать ответный огонь возможно лишь по приказу руководства вооруженных сил Украины или боевиков после безуспешной попытки использовать имеющиеся механизмы по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Также Козак предложил ввести новый порядок проведения переговоров в “нормандском формате”, основанный на принципе равноправия всех участников процесса. Он добавил, что причиной (не основной) отсутствия продвижения в переговорах является их неправильная организация.

“Учитывая равноправие всех участников “нормандского формата”, было бы целесообразно использовать широко применяющиеся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников”, – говорится в письме.

Козак уверен, что такой подход будет эффективен в переговорах и сократит временные затраты на их проведение.

Как сообщал “источник”, в пятницу, 19 марта, в результате минометного обстрела на Донбассе погиб морпех Андрей Грабар.