На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный

В пятницу, 19 марта, на Донбассе, в зоне проведения ООС, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ВСУ около Водяного, погиб украинский военный.

Об этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки “Восток”.

Уточняется, что боевики осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью“, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в ответ на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники также открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщал “источник”, 18 марта недалеко от населенного пункта Южное на Донбассе боевики также обстреливали позиции ВСУ. Смертельные ранения получил украинский воин.