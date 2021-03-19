Будет ли третий локдаун в Украине: в Минздраве дали четкий ответ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране не будет локдауна из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

По его словам, в стране продолжит действовать адаптивный карантин, в рамках которого местная власть, смотря на статистику заболеваемости, будет решать о необходимости ограничительных мер. Такой карантин тоже предусматривает жесткие ограничения.

“В Украине не будет третьего локдауна… У нас локдаун был один – год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения”, – сказал Степанов.

Он напомнил, что жесткие ограничения уже ввели Киев, Львов и Винница.

“Эффективность этих меры мы видим на примере Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться”, – сказал министр.

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