Новые правила зачисления дошкольников в Украине: директор детсада указала на печальный нюанс

В начале марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому, в детские сады в первую очередь должны принимать тех детей, которые живут рядом с учреждением (по аналогии с действующей процедурой зачисления первоклашек).

О минусах проекта закона говорится в материале “источника”.

Например, по данным директора столичного Департамента образования Елены Фиданян, в 2020 году очередь в детсады Киева составляла 1,8 тысяч человек.

Получается, что вместо того, чтобы создавать новые места в садиках, реально приближая доступность дошкольного образования, чиновники просто “переставляют” детей с места на место, называя это “заботой о детях”.

“От перестановки слагаемых сумма не изменяется. От новой процедуры зачисления никак не уменьшится количество детей-дошкольников и не увеличится количество мест в садиках. От дефицита мест можно избавиться только путем создания таких мест. То есть строить новые государственные садики и создавать разумные условия для развития частных“, – прокомментировала ситуацию директор одного из частных образовательных учреждений Тамара Шевченко.

Она добавила, что частные сады снимают в аренду коммерческие помещения по огромной стоимости.

“Не мешало бы вмешаться государству и предоставить определенные льготы“, – резюмировала Тамара Шевченко.

Детальнее читайте в материале “источника”: Детский ад: как депутаты решили “улучшить” жизнь дошкольникам.