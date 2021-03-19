Вандалы повредили “фигурки школьников” в Кременной

Ночью неизвестные повалили в Кременной две фигурки школьников возле пешеходных переходов на ул. Шевченко и возле школы №2 по ул. Титова.

Об этом сообщили в городском совете.

“Эти яркие немаленькие элементы видны издалека, предупреждают водителей о близости к пешеходного перехода возле детских учебных заведений и предназначены предотвратить дорожно-транспортный травматизм, в частности, среди детей”, – сказано в сообщении.

На поваленных объектах остались следы грязи от обуви – вероятно, их били ногами. Элемент на ул. Шевченко рабочие предприятия «Кременная-Коммунсервис» установили сегодня утром. Повреждения на втором не позволяют закрепить элемент в земле. Как только коммунальщики отремонтируют, сразу же вернут его на место.

В горсовете призывают жителей и гостей Кременной сознательно относиться к общему коммунальному имуществу и не разрушать его.