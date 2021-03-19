В ЛОВГА подтвердили, что на КПВВ “Станица Луганская” начато бесплатное тестирование на COVID-19

Сегодня на КПВВ «Станица Луганская» было впервые проведено бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



По информации главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, по состоянию на 15:00, бесплатно протестировано 36 человек.

Она отметила, что тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевания COVID-19 для лиц из неподконтрольной территории. Для обеспечения безопасности распространению заболевания, с лицами, у которых будет выявлено коронавирус, будет заключаться медицинская декларация с местными врачами.



Врач рассказала, что результат человек получает в течение 15 минут с момента взятия анализа.

Напомним, ранее в БФ “Право на защиту” рассказали, что на КПВВ “Станица Луганская” начали делать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус.