Жителей Луганщины зовут присоединиться ко всеукраинской акции «Gireening of the Planet»

Общественная организация «Кризисный медиа-центр « Северский Донец » приглашает присоединиться ко всеукраинской акции «Gireening of the Planet», которая состоится с 08:00 до 18:00 10 апреля 2021 на территории Северодонецкого громады.

Об этом сообщает пресс-служба ВГА г. Северодонецка.

Акция инициирована генеральным директором национального проекта «Книга рекордов Украины» Анной Красюк в рамках всеукраинского проекта «Озеленение Украины». Во время акции «Gireening of the Planet» планируется одновременно высадить не менее 1 миллиона деревьев в городах, поселках и селах в 100 странах мира.

Общественная организация «Кризисный медиа-центр« Северский Донец »поддерживает эту важную и полезную инициативу в Луганской области и участвует в подготовке и проведении акции и призывает другие организации, инициативные группы и просто активных неравнодушных жителей города присоединиться к ней. А также призывает другие районы Луганской области присоединиться к акции и обратиться к своим районным лесохозяйствам.

В рамках акции «Gireening of the Planet» планируется провести высадку 20000 саженцев – проведены переговоры с местным лесохозяйством, достигнута договоренность о сотрудничестве и определены участки для высадки саженцев.

Общественная организация «Кризисный медиа-центр« Северский Донец »

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