Правозащитники: на КПВВ “Станица Луганская” поступили бесплатные экспресс-тесты на коронавирус

На КПВВ «Станица Луганская» поступили бесплатные экспресс-тесты для выявления коронавируса. Граждане ожидали этого поступления почти два месяца. По состоянию на 12:30 тестирования осуществили 24 лицам.

Об этом сообщает БФ “Право на защиту”.

«Вопрос о наличии экспресс-тестов на КПВВ «Станица Луганская» мы ставили еще в конце февраля. Тогда стало известно, что их закупило МЗ и распределило в регионы, в том числе и на Луганщину. Дальнейшее распределение в пределах области было компетенцией Луганской ОГА. На КПВВ тесты так и не поступили, поэтому еще 4 марта совместно с коалицией общественных организаций, которые занимаются правами пострадавших от вооруженного конфликта, мы направили коллективное письменное обращение в Луганскую ОГА и Минреинтеграции, в котором отметили эту тему. Ведь лица, приезжающие с неподконтрольной территории, не могли пройти экспресс-тестирование сразу на КПВВ и вынуждены были платить деньги за тестирование частным лабораториям. Мы рады, что эту проблему удалось решить”, – сообщила координатор по адвокации БФ “Право на защиту”.